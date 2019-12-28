ارتفاع البلطي وتراجع البوري..أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت

كتب- علاء حجاج :

ارتفعت أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور، خلال اليوم السبت، مقارنة بأسعارها أمس الجمعة.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، 2.5 جنيه ليتراوح اليوم بين 21 و 24.5 جنيه، بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بمقدار 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس، بحسب الموقع الرسمي للسوق. وارتفع سعر الجمبري الممتاز خلال اليوم السبت بمقدار 10 جنيهات ليتراوح سعره بين 300 جنيه و370 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، اليوم بمقدار 4 جنيهات ليتراوح بين 40 و48 جنيها.