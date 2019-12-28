تصل لـ 11%.. تعرف على تفاصيل أعلى فائدة على حساب التوفير في البنوك

كتبت- منال المصري:

تشترط جميع البنوك على العملاء فتح حساب توفير بالبنك ليتمكن العميل من شراء شهادات ادخارية أو ودائع.

ويفضل بعض العملاء فتح حساب توفير فقط دون شراء أي منتج بنكي أخر، وتتنافس البنوك على سعر الفائدة المقدم على حساب التوفير المقسم إلى شرائح مختلفة وكلما زادت قيمة الحساب، دخل العميل في شريحة أكبر وحظى بفائدة أعلى.

وتضع البنوك حدًا أدنى لفتح حساب التوفير يختلف من بنك إلى أخر كما يبدأ كل بنك في احتساب الفائدة على حساب التوفير، إذا بلغ قيمة محددة ودون ذلك لا يتم احتساب العائد بل تلجأ بعض البنوك لفرض غرامة شهرية إذا قل الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب.

وتطلب البنوك من العميل فتح الحساب بصورة من الرقم القومي، وشهادة اثبات دخل من جهة العمل في حال عدم تدوين الوظيفة على الرقم القومي، وسداد مصاريف فتح الحساب.

ويعرض مصراوي حسب رصد تم إجرائه أعلى فائدة مقدمة على حساب التوفير في 3 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي كالتالي:

1-البنك العربي الأفريقي الدولي:

ينقسم إلى 5 شرائح:

الشريحة الأولى: من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح الفائدة حسب دورية الصرف بين 6% تقسم شهريًا، و6.25% يقسم صرفها كل 3 أشهر، و6.5% توزع صرفها نصف سنويا، و6.75% تصرف سنويا.

الشريحة الثانية: من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 7.25% تقسم كل شهر، و7.5% تصرف موزعة كل 3 أشهر، و7.75% تصرف مقسمة كل 6 أشهر، و8% سنوي.

الشريحة الثالثة: من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 8% تقسم للصرف شهريًا، و8.25% يقسم صرفها كل 3 أشهر، و8.5% يصرف العائد مقسموم كل 6 أشهر، و9% سنوي.

الشريحة الرابعة: من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه: تتراوح الفائدة بين 9.75% عائد موزع كل شهر، و10% يوزع صرفها كل 3 أشهر، و10.125% مقسمة كل 6 أشهر، و10.75% سنوي.

الشريحة الخامسة: أكثر من 5 ملايين جنيه تتراوح الفائدة بين 10% للعائد المقسم كل شهر، و10.125% يصرف مقسم كل 3 أشهر، و10.25% يصرف مقسم كل 6 أشهر، و11% سنوي.

يبدأ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير من 5 آلاف جنيه

2- بنك الكويت الوطني:

حساب توفير أكسترا:

ينقسم إلى 3 شرائح:

الشريحة الأولى: من ألف جنيه لأقل من 100 ألف جنيه: تبلغ نسبة الفائدة 5% سنوي يتم صرف العائد مقسم كل 3 أشهر.

الشريحة الثانية: من 100 ألف جنيه لأقل من 200 ألف جنيه: نسبة الفائدة تبلغ 5.5% سنوي يصرف العائد كل مقسم كل 3 أشهر.

الشريحة الثالثة: أكثر من 200 ألف جنيه: نسبة الفائدة تبلغ 11% سنوي ويصرف عائدها مقسم كل 3 أشهر.

الحد الأدنى لفتح الجساب يبدأ من ألف جنيه.

3-بنك القاهرة:

ينقسم إلى 4 شرائح.

الشريحة الأولى: من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 5% تصرف مقسمة كل شهر، و5.25% تصرف كل 3 أشهر، و5.5% تصرف مقسمة كل 6 أشهر، و5.75% سنوي.

الشريحة الثانية: من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 5.25% للعائد المقسم كل شهر، و5.75% للعائد المقسم كل 3 أشهر، و6.25% للعائد المقسم كل 6 أشهر، و6.75% سنوي.

الشريحة الثالثة: من مليون جنيه إلى مليوني جنيه: تتراوح الفائدة بين 7.25% للعائد المقسم كل شهر، و7.75% للعائد المقسم كل 3 أشهر و8.25% للعائد المقسم كل 6 أشهر، و8.5% سنوي.

الشريحة الرابعة: من مليوني جنيه إلى أكثر: تتراوح الفائدة بين 9.25% للعائد المقسم كل شهر، و9.75% مقسم كل 3 أشهر، و10.25% مقسم كل 6 شهور، و10.75% سنوي.

الحد الأدنى لفتح الحساب يبدأ من ألف جنيه ولكن يتم احتساب الفائدة من أول 5 آلاف جنيه.