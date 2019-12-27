أسعار الخضروات في أسبوع الكريسماس: زيادة الطماطم وتراجع البطاطس

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، مع اقتراب أعياد الكريسماس.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفعت أسعار الطماطم والفاصوليا والكوسة، اليوم الجمعة 27-12-2019، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

بينما تراجعت أسعار البطاطس والبصل، والخيار البلدي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 4.6 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 3.5 جنيه و 6 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.5 جنيه و6 جنيهات بتراجع بين جنيه و2.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و3 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 2 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.