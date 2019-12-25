الدولار يرتفع في بنكين مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 25-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في 9 بنوك أخري.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

بينما ظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، والإسكندرية عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه، و16.11 جنيه لليبع.