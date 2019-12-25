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أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الأربعاء 25-12-2019

10:36 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2019
أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الأربعاء 25-12-2019

أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، فيما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.01 جنيه، كما زاد سعر البيع قرشين إلى 16.11 جنيه.

بينما ظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار أسعار العملات

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