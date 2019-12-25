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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-12-2019

10:23 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2019
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-12-2019

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21%، إلى مستوى 13834 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.7%، إلى مستوى 13805 نقاط.

البورصة المصرية مؤشر البورصة

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أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الأربعاء 25-12-2019
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