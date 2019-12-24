ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم 24-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البلطي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21و25 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 45 و51 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما زاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.