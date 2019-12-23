أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين 23-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 جنيها و24.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و64 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.