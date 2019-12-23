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أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الاثنين 23-12-2019

10:40 ص الإثنين 23 ديسمبر 2019
أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الاثنين 23-12-2019

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر شراء الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر سعرا الشراء والبيع في 10 بنوك أخرى.

وخفض سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16 جنيها، بينما استقر سعر البيع عند 16.09 جنيه.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي البنك الأهلي

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