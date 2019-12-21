5 بنوك تخفض سعر الفائدة على القرض الشخصي.. تعرف على الشروط

كتبت- منال المصري:

خفضت بعض البنوك الخاصة سعر الفائدة على القروض الشخصية، أو كما يطلق عليه القرض النقدي، على غرار بنكي الأهلي ومصر وتماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.

وتقدم جميع البنوك برنامج القرض الشخصي للعملاء سواء بضمان الوظيفة بالقطاع العام أو الخاص، أو لأصحاب المهن الحرة الذين يمتلكون مشروعًا وسجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.

وتتنافس البنوك على نسبة الفائدة المقدمة على القرض الشخصي؛ لأن أي انخفاض في سعر الفائدة يقلل من أعباء تكلفة القرض.

وتتباين نسبة الفائدة حسب وظيفة المقنرض وإذا كان عميلا للبنك، ومدى إمكانية تحويل الراتب على البنك.

وتشترط أغلب البنوك تكويد الشركة بالبنك للتأكد من سلامة إجراءاتها القانونية، وكذلك تطلب من العميل تقديم شهادة إثبات دخل وصورة من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، وبجانب تلك الطلبات يقدم أصحاب المهن الحرة صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري، وصورة من عقد مقر المشروع.

وتضع البنوك حدًا أقصى للقرض الذي يختلف من عميل إلى آخر حسب إجمإلى راتب العميل، ونوع الوظيفة حكومية أو قطاع خاص أو مهن حرة.

وتشترط البنوك ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا عند التقدم على القرض طبقا للقانون ولا يزيد سن المقترض على 60 عامًا، وأحيانا يصل إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

ويعرض "مصراوي: في هذا التقرير جميع شروط القرض الشخصي في 5 بنوك هي CIB والمصري الخليجي وHSBC وكريدي أجريكول، وعوده بعد خفضها خلال الشهر الماضي كالتالى:

1- بنك :CIB

نسبة الفائدة: تتراوح بين 16.5% إلى 25%

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى

مدة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما

المصاريف الإدارية: تتوقف حسب نوع العميل وضمانة الراتب ومدة القرض

2- البنك المصري الخليجي:

نسبة الفائدة: 17% إلى 21.25%

قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه.

مدة سداد القرض: تصل إلى 7 سنوات

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه

سن العميل: 21 عاما إلى 60 عاما

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1.25% إلى 2.5%

3- بنك HSBC:

نسبة الفائدة: 17.5% إلى 20%

قيمة القرض: تصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى

مدة سداد القرض: 5 سنوات كحد أقصى

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما

المصاريف الإدارية: تتوقف حسب إذا كان عميلا البنك ومدة القرض

4- بنك كريدي أجريكول:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 18.25% إلى 20.75%

قيمة القرض: تصل إلى 350 ألف جنيه كحد أقصى

مدة سداد القرض: تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما

المصاريف الإدارية: تتوقف حسب قيمة القرض وإذا كان عميلا البنك من عدمه

5- بنك عوده:

نسبة الفائدة: تتراوح بين %23 إلى 26%

قيمة القرض: تصل إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى

مدة سداد القرض: تصل إلى 5 سنوات

الحد الأدنى للدخل الشهري: 5 آلاف جنيه كحد أدنى

سن العميل: يتراوح بين 21 عاما إلى 60 عاما

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض