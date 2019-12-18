الجنايني لـ"مصراوي": 22% حصة التجاري الدولي من تمويل التطوير العقاري

كتبت- منال المصري:

قال عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي "CIB"، لمصراوي، إن الحصة السوقية لمصرفه من تمويلات التطوير العقاري تبلغ 22%.

جاء ذلك خلال احتفالية البنك بتوقيع عقد قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه مع شركة بالم هيلز للتعمير، اليوم الأربعاء.

وأضاف الجنايني "لدينا اهتمام كبير بالسوق العقاري، ونستحوذ على حصة مؤثرة من التمويل الموجه للقطاع، ونتوقع نمو هذه النسبة بمعدل 15% خلال العام المقبل".