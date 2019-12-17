البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2019

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% مع بداية التعالمات عند مستوى 13411 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.22 % مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 13404 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.