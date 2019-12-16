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رويترز: الليرة التركية تسجل أضعف مستوى مقابل الدولار في شهرين

04:14 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
رويترز: الليرة التركية تسجل أضعف مستوى مقابل الدولار في شهرين

الليرة

تراجعت الليرة التركية حوالي 0.6% أمام الدولار، اليوم الاثنين، مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز..

وسجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار في الساعة 0849 بتوقيت جرينتش، متراجعة نحو 0.6 %عن إغلاق الجمعة الماضية البالغ 5.8120.

وفي وقت سابق، لامست العملة 5.8505 وهو أضعف مستوى لها منذ 22 أكتوبر الماضي.

وفقدت العملة أكثر من 9% هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، نظرا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400

كانت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أيدت مشروع قانون الأسبوع الماضي يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها النظام الصاروخي وتوغلها العسكري داخل سوريا، وفقا للوكالة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن تركيا قد تدرس إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية ردا على العقوبات الأمريكية المحتملة.

وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو، "العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولات الأسبوع الحالي".

والسبب الرئيسي هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد تصريحات أردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين.

الليرة التركية أسعار الفائدة الدولار

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