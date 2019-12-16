"دانون مصر" تستثمر مليون يورو لإنشاء 11 مركزا لتجميع الألبان

كتبت - شيماء حفظي:

قالت حنان نايل رئيس قطاع الشؤون الحكومية والقانونية بشركة دانون مصر لصناعات الألبان، إن الشركة ضخت أكثر من مليون يورو استثمارات، في مراكز تجميع الألبان لتمكين صغار منتجي الألبان.

وأضافت حنان نايل، خلال زيارة لمزرعة الشركة اليوم الاثنين، أن هذه الاستثمارات تمت على مرحلتين لإنشاء 11 مركز تجميع، وتستهدف الشركة تنفيذ مرحلة ثالثة للتوسع في المشروع خلال العام المقبل.

وذكرت أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لتحسين إنتاجية الألبان التي تستخدمها في مصنعها في مصر، بالاضافة إلى مزرعتها بمدينة النوبارية.

وتستهدف شركة دانون مصر لصناعات الألبان، تحقيق 9 أهداف استراتيجية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، واستراتيجة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لنايل.

وتغطي مزرعة شركة دانون مصر "دانون فارم" للألبان 50% من الاحتياجات المحلية للشركة من الألبان.

وتبلغ مساحة المزرعة 154 فدانًا، وتنتج 105 أطنان من الحليب يوميًا، وتضم ماشية من فصيلة "هولشتاين فريزيان"، وتحتوي على 16 حظيرة بمتوسط 300 رأس ماشية للحظيرة الواحدة، وفقا لحنان نايل

وقالت حنان نايل إن المزرعة تخضع بالكامل لنظام رقابة صحية صارم، سواء بالنسبة للرعاية الصحية للأبقار المنتجة للألبان أو الألبان المنتجة، والتي يجب أن تتوافق مع أعلى المعايير الصحية العالمية قبل نقلها للدخول في تصنيع منتجات الألبان المختلفة للشركة.

وأضافت أن الشركة توفر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري فرص عمل للشباب رواد الأعمال من خلال إتاحة سيارة "العمدة" لبيع منتجات الشركة في القرى والمناطق التي لا تتواجد فيها.

ودانون هي شركة تابعة لشركة دانون العالمية العاملة في مجال الأغذية، وأنتجت أول منتج في مصر "بيبي لاك" في عام 1960، وأنشأت مصنعها في مصر عام 2006، وتنتج (زبادي دانون، دانيت، أكتيفيا، ودانجو) وتغذية الحياة المبكرة (بيبيلاك وأبتاميل).

وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 45% من إجمالي مبيعات الشركة العالمية والتي بلغت مبيعاتها العام الماضي نحو 24.7 مليار يورو.