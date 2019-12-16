الدولار يكسر حاجز الـ 16 جنيها ويهبط 5 قروش في البنك الأهلي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بشكل مفاجئ خلال منتصف تعاملات اليوم، في عدد من البنوك، وكسر حاجز الـ 16 جنيها لأول مرة خلال العام الجاري.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مسجلا 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح.

كما انخفض الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

ويشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري مع تحسن تدفقات العملة الصعبة، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

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