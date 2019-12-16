مصدر بالمركزي يكشف لمصراوي سبب تراجع الدولار لأقل من 16 جنيهًا

كتبت- منال المصري:

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي سبب تراجع سعر الدولار المفاجئ اليوم أمام الجنيه.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، خلال منتصف تعاملات اليوم، في عدد من البنوك، وكسر حاجز الـ16 جنيهًا لأول مرة في نحو 3 سنوات.

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مسجلاً 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح.

كما انخفض الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيهًا للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وقال المصدر لمصراوي إن تراجع سعر الدولار اليوم؛ نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وبحسب المصدر فإنه "نتيجة للتطورات الإيجابية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

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