يصرف خلال ساعتين.. تفاصيل القرض "الفوري" من بنك مصر

كتبت - منال المصري:

طرح بنك مصر منتج القرض النقدي "الفوري" لأول مرة في مصر لأصحاب المرتبات، ويتم صرف القرض في أقل من ساعتين بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

وقال مسؤول خدمة العملاء في بنك مصر، لمصراوي، إن القرض الفوري أو المعروف بالقرض اللحظي تم طرحه بداية من الشهر الجاري للعملاء من الموظفين في الحكومة أو القطاع الخاص الذين يحولون رواتبهم على البنك فقط.

وأشار إلى أن القرض متاح حاليًا في بعض الفروع القليلة فقط وهي الجيزة ومصر الجديدة ومنطقة شمال القاهرة، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ولكن الفائدة على هذا القرض تعد مرتفعة حيث تصل إلى 20% متناقصة مقارنة بالفائدة على القرض الشخصي للموظفين 17% لموظفي الحكومة أو 18% لموظفي القطاع الخاص.

ويعرض مصراوي جميع تفاصيل القرض الفوري لأصحاب المرتبات:

قيمة القرض: 200 ألف جنيه كحد أقصى.

الفائدة: 20% متناقصة.

المصاريف الإدارية: 3% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى للراتب: 3 آلاف جنيه شهريا.

السن: 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

فترة القرض: 5 سنوات بحد أقصى لموظفي القطاع الخاص أو 8 سنوات بحد أقصى لموظفي الحكومة.

وثيقة تأمين: مجانا.

فتح حساب جاري: مجانا.

الأوراق المطلوبة: كشف حساب بنكي - إيصال مرافق حديث "كهرباء أو غاز أو مياه" - صورة الرقم القومي.