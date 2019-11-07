رويترز: صندوق روسي صيني يسعى لاستقطاب مستثمرين صينيين لطرح أرامكو

القاهرة- وكالات:

قال صندوق الاستثمار المباشر السيادي الروسي، اليوم الخميس، إن صندوق استثمار روسيا صينيا يعكف على استقطاب مستثمرين صينيين للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، الأحد الماضي، رسميا نيتها إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب أرامكو، لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتوقع ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، أن يكون هناك طلبا قويا من المؤسسات العالمية على الطرح العام الأولي للشركة.

وشركة أرامكو السعودية تُعد الأكبر في تصدير النفط في العالم، وتعرف نفسها بأنها "شركة رائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات، وتسهم في دعم التجارة العالمية وتحسين الحياة اليومية للملايين من البشر حول العالم".

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