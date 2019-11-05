رئيس فوري: السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي يصل لتريليون جنيه سنويا

كتبت- منال المصري:

قال أشرف صبري رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، إن إجمالي حجم السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي يتراوح بين 800 مليار جنيه إلى تريليون جنيه سنويا.

جاء ذلك في الجلسة الثانية بمؤتمر "الناس والبنوك"، اليوم الثلاثاء، والتي حضرها هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، وأشرف صبري رئيس شركة فوري، وإبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس"، وغادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط.

وتأسست شركة فوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات الإلكترونیة في عام 2008، وتعد الشركة أكبر منصة للدفع الإلكتروني في مصر لخدمة المواطنین سواء المتعاملین مع البنوك أم لا.

وتشمل خدمات فوري تمكین المصریین من سداد فواتیرهم إلكترونیا، وتعبئة الهواتف المحمولة، وتشمل الخدمات الرقمیة الأخرى مثل التذاكر الإلكترونیة، واشـتراكـات تلفيزيون الكابل، ومجـموعة متنوعة من الخدمات الأخرى.

وارتفعت أرباح شركة فوري خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 13.5%، ليصل صافي الربح إلى نحو 33.7 مليون جنيه مقابل 29.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.