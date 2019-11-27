"طيران الإمارات" تعيّن إبراهيم غانم مديرا إقليميا في مصر وليبيا

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة طيران الإمارات، في بيان اليوم الأربعاء، أنها عينت إبراهيم غانم مديرًا إقليميًا جديدًا لعملياتها في مصر وليبيا.

وقالت الشركة إن غانم باشر مهام عمله في القاهرة، من أول الشهر الجاري، حيث يتولى مسؤولية جميع عمليات الناقلة، ويشرف على وظائف المبيعات وخدمات الركاب والشحن وعمليات المطار، ويقدم تقاريره مباشرة، إلى بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا.

وكان إبراهيم غانم قد التحق بالعمل لدى طيران الإمارات ضمن برنامج التدريب الإداري منذ نحو خمس سنوات، وشغل خلال هذه المدة منصب مدير الدعم التجاري. وبعد إتمام تدريبه، شغل منصب مدير عمليات الناقلة في زيمبابوي ثم في تونس. ويحمل درجة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأميركية في الإمارات.

وتعليقًا على تعيينه في منصبه الجديد، قال غانم إن "مصر تعد سوقًا مهمة وتشهد نموًا متواصلًا، ويتجلى ذلك في قيامنا بتشغيل طائرة A380 إلى القاهرة مؤخرًا، حيث أضافت مزيدًا من السعة المقعدية لتلبية الطلب على هذا الخط الحيوي. وأنا أتطلع إلى تسخير إمكانياتي مع فريق العمل لمواصلة مسيرة الشركة الناجحة".

يذكر أن فريق عمل طيران الإمارات يضم 1055 مصرياً في طاقم المقصورة و16 طياراً، بالإضافة إلى أكثر من 2025 مواطن مصري يعملون في مكاتب طيران الإمارات في مصر وفي المقر الرئيس بدبي.

يذكر أن القاهرة كانت من أوائل المحطات على شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية، حيث بدأت الناقلة خدمتها في عام 1986 بثلاث رحلات أسبوعية، واستمرت في التوسع لتصل الآن إلى 25 رحلة أسبوعياً بين القاهرة ودبي، منها 4 رحلات في الأسبوع بطائرة الإيرباص العملاقة A380، في حين تعمل بقية الرحلات بطائرات البوينج 777.

ويتكون أسطول طيران الإمارات حالياً من 269 طائرة حديثة، من طرازي بوينج 777 وإيرباص A380. وتخدم الناقلة، انطلاقاً من مركزها في دبي، 159 مدينة في 85 دولة ضمن قارات العالم الست.