رئيس الصندوق السيادي: هيكل الملكية في الشراكات مع القطاع الخاص سيحدد وفقا للقطاع

كتبت-شيماء حفظي:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي ثراء إن الصندوق سيعمل على خلق فرص شراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن توزيع هيكل الملكية مع القطاع الخاص في الاستثمارات سيختلف من قطاع لأخر حسب القطاع وحسب استراتيجية الدولة في التعامل مع هذا القطاع.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة بمؤتمر "قطاع الأعمال العام.. استشراف المستقبل" اليوم الثلاثاء.

"في الفترة الحالية سنكون شريك مالي ونشارك في إعداد الخطة الاستراتيجية وخلق قيمة مضافة وتعظيم رؤوس أموال الشركات في وقت آخر قد نكون شريك استراتيجي" بحسب ما قاله سليمان.

وأوضح أن هناك شهية استثمارية بالقطاعات الاستهلاكية مثل قطاع الصحة والخدمات والتعليم لكن الصندوق سيكون مهمته توجيه وطرح فرص الاستثمار التي تحقق استرايتيجية الدولة فقد تطرح على المستثمر فرصا استثمارية أخرى مثل البنية التحتية.

وأوضح أن تقييم الأصول التي سيتم ضمها للصندوق السيادي سيتم من خلال جهات محايدة ووفقا لقيمتها السوقية.

وأشار إلى أنه بعد بلورة الخطة الاستثمارية للصندوق وحصر الأصول سيتم زيادة رأسمال الصندوق.

"200 مليار جنيه التي وضعت رأسمال الصندوق وقت الإعلان عنه وجدنا أنها قد تكفي لصندوق فرعي في قطاع الطاقة فقط لذلك لابد من زيادة رأسمال الصندوق إلى تريليون جنيه".

وأوضح أن "عمر الصندوق يجب أن يكون من 20 إلى 30 سنة وربما يصل لـ 50 عاما وهذا يتطلب ضم أصول قوية وقيمة استثمارية وعليه يجب زيادة رأسماله".

وقال سليمان إن الصناديق السيادية الأخرى التي يبحث معها ثراء سبل الشراكة تعطي فرصة للصندوق لطرح شراكات وتوفير فرص جاذبة بالنسبة لهم.