رئيس المصرف المتحد: طارق عامر الأقدر على تولي البنك المركزي حاليا

كتبت - منال المصري :

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في تصريحات لمصراوي، إن قرار التجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزي ولاية أخرى، يؤكد حنكة القيادة السياسية والرؤية الاقتصادية الواعية.

وأشار القاضي، إلى أن محافظ البنك المركزي يعد الأفضل مع فريقه لإدارة هذا الموقع في ظل المتغيرات السريعة التي تمر بالعالم.

"هنيئا لنا بالتجديد لعامر، هنيئا لمصر بأبنائها المخلصين الواعدين" بحسب ما قاله القاضي.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، التجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي، لفترة ثانية، بحسب ما قاله مصادر لمصراوي، اليوم الاثنين.

وبنهاية الشهر الجاري، يكون "عامر" قد أتم أربعة أعوام في منصب محافظ البنك المركزي، قاد خلالها السياسة النقدية لمصر في وقت عصيب اقتصاديا، وقد لعب دورًا أساسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تعويم الجنيه في القلب منه.

ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

كان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.