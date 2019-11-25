القصير: التجديد لطارق عامر يؤكد ثقة القيادة السياسية في إدارته للمركزي

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يؤكد على ثقة القيادة السياسية في إدارته للسياسة النقدية بجدارة واستحقاق على مدار 4 سنوات ماضية.

وقالت مصادر في القطاع المصرفي، لمصراوي، اليوم إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بالتجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي، لفترة ثانية.

وأشار القصير في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن التجديد للمحافظ ولاية ثانية يعطي فرصة لاستمرار مسيرة النجاح واستكمال تطوير الجهاز المصرفي الذي نال إشادة من جميع مؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي.

وأضاف القصير، أن استمرار محافظ البنك المركزي لفترة ثانية يحقق استمرارا وتماسكا للجهاز المصرفي وقدرته على خدمة الاقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي طبقا لاستراتجية الدولة والمجلس القومي للمدفوعات.

وبنهاية الشهر الجاري، يكون "عامر" قد أتم أربعة أعوام في منصب محافظ البنك المركزي، قاد خلالها السياسة النقدية لمصر في وقت عصيب اقتصاديا، وقد لعب دورًا أساسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تعويم الجنيه في القلب منه.

ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

كان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.