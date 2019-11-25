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مصادر: الرئيس السيسي يجدد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي

01:47 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
مصادر: الرئيس السيسي يجدد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي

طارق عامر

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر في القطاع المصرفي، لمصراوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر اليوم الاثنين، قرارا بالتجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي، لفترة ثانية.

وبنهاية الشهر الجاري، يكون "عامر" قد أتم أربعة أعوام في منصب محافظ البنك المركزي، قاد خلالها السياسة النقدية لمصر في وقت عصيب اقتصاديا، وقد لعب دورًا أساسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تعويم الجنيه في القلب منه.

ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

كان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.

السيسي طارق عامر البنك المركزي

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