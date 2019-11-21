هيئة الاستثمار السعودية توقع مذكرات تفاهم بملياري دولار مع شركات بتروكيماويات

القاهرة- وكالات:

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن الهيئة العامة للاستثمار وقعت 5 مذكرات تفاهم بقيمة ملياري دولار مع عدد من شركات البتروكيماويات العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة، إن الشركات هي باسف الألمانية وإس.إن.إف الفرنسية وميتسوي آند كو اليابانية وشل وإيه.إم.جي.

وتتعلق معظم المذكرات بدراسة إنشاء مصانع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة أو التعاون في أنشطة في قطاع البتروكيماويات.