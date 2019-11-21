أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الخميس

10:30 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.68% إلى مستوى 14128 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.62% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 14224 نقطة.

البورصة المصرية

الخبر التالى:

الدولار يرتفع في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس مع بداية التعاملات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان