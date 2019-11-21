البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الخميس
10:30 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.68% إلى مستوى 14128 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.62% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 14224 نقطة.
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