البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.68% إلى مستوى 14128 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.62% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 14224 نقطة.