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    الدولار يرتفع في بنك الإسكندرية..ويستقر في 9 بنوك بنهاية التعاملات

    05:11 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    الدولار يرتفع في بنك الإسكندرية..ويستقر في 9 بنوك بنهاية التعاملات

    الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه بالتعاملات الصباحية، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية ليصل إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان والتجاري الدولي والبركة عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول وقناة السويس وأبو ظبي الإسلامي عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك الإسكندرية البنك الأهلي

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