انطلاق منصة "هي عريية" للمساهمة في تمكين المرأة

القاهرة – مصراوي:

انطلقت اليوم الاثنين، منصة "هي عربية" المخصّصة للمتحدثات العربيات بهدف خدمة قضايا المرأة العربية والمساهمة في تمكينها في كل الدول العربية وحول العالم.

وتهدف المنصة، بحسب بيان صحفي صادر عنها اليوم، إلى أن تكون المنبر الأبرز لإيصال صوت المرأة العربية في الفعاليات الحوارية داخل وخارج الوطن العربي، وتمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمثل منصة "هي عربية"، التي تعد الأولى من نوعها عالميا مشروعا طموحا شاركت في إنشائه الخبيرتان العربيتان في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة وإدارة العلاقات العامة نهى حفني وسمر الشرفا، واللتين تحظيان بخبرات طويلة في هذه المجالات تتخطى 30 عاما.

وقالت نهى حفني، الشريك المؤسس لمنصة "هي عربية"، في البيان، إن "هي عربية" تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية دعماً واسعاً من قبل الحكومات وفئات المجتمع المختلفة في مجال تمكين المرأة.

وأضافت أنه هناك الكثير من الجهد لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها>

وأضافت: "المنصة هي ترجمة عملية لإيماننا المطلق بقدرات المرأة العربية وإمكاناتها، وتعد وسيلة لخدمة تمكين المرأة وتعزيز دورها الريادي.