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    البورصة تواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي

    03:03 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    البورصة تواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من مبيعات محلية، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي.

    وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 1.16% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14182 نقطة.

    وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.61%.

    وسجلت تعاملات المصريين خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 720 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 155.7 مليون جنيه، و564.8 مليون جنيه على التوالي.

    وفسر أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، هذا الانخفاض، بأنه موجة من جني الأرباح، بعد الصعود الكبير خلال الفترة الماضية.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.6% إلى مستوى 14348 نقطة.

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