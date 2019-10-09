إطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نوفمبر المقبل

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إطلاق النسخة الثالثة من فعاليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" في نوفمبر المقبل.

ويأتي الأسبوع تحت تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام" والمقرر عقده على مدار 4 أيام خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر القادم بالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الهدف من الحدث التعرف على جهود مصر في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 إلى جانب رفع درجة الوعي العام لدى المواطن العربي بأهمية التنمية المستدامة.

وأضافت أن أهداف المؤتمر الذي يسعي إلى تحقيقها والخروج بها بانتهائه تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات والخطط نحو تحقيق الأهداف والغايات من التنمية المستدامة في المنطقة العربية مع بناء رؤية عربية محددة الأهداف والأدوار.

وتابعت السعيد أن الفعالية تأتي في إطار المحاولة لتوحيد كافة الجهود في الدول العربية لتحقيق خطة 2030، وتوفير إطار لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ هذه الخطط مع إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم.

وقالت السعيد إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم التعاون بين كافة الأطراف العربية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يقتضي العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى نتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة.

وأوضحت أنه على الرغم من ثراء المنطقة العربية في مواردها الطبيعية والبشرية إلا أنها تواجه عددًا من التحديات التي تعرقل جهود التنمية.

وسيتيح عقد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المجال لبحث إمكانية وجود استراتيجية إقليمية للتنمية المستدامة مع إمكانية وضع معايير تتناسب مع البلدان العربية فضلًا عن قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بحسب هالة السعيد.

ونقل البيان عن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية قوله: "يمثل الأسبوع العربي للتنمية المستدامة فرصة لوضع إطار عربي جامع لبحث قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية".

وأكد "أبو الغيط" أن أهداف التنمية المستدامة تقتضي العمل بروح الشراكة، وبالشراكات نجحت الجامعة العربية في أن تضع خطة العمل لتحقيق أهداف متعددة تجتمع فيها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكل فئات المجتمع على حد سواء.

يشار إلى أن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تشهد مشاركات من المجتمع المدني تتمثل في تخصيص جلسات خاصة "لقمة صوت مصر" والتي تهتم بعرض صور إيجابية عن التنمية في الدولة المصرية ودعم الهوية.