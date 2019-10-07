توفيق: جاهزون لطرح الإسكندرية للحاويات وأبوقير بعد موافقة مجلس الدولة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة مستعدة لتنفيذ طرح شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدةـ، حال الانتهاء من الإجراءات القانونية ومراجعات مجلس الدولة.

وبحسب توفيق، فإن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنتظر طرح نسبة من الشركتين، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وخلال لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية، قال الوزير، إن الإجراءات القانونية تتعلق بالحصول على موافقات من مجلس الدولة لطرح حصص من الشركات تعد مالا عاما.

وأضاف: "بعض الجهات البائعة بالعمليتين جهات عامة، ويتطلب ذلك الحصول على رأي مجلس الدولة، وتعطلت هذه الإجراءات بسبب وفاة القاضي المسؤول عن الملف.. لكن تلقينا الرد وقريبا جدًا سيعلن موعد الطرح".

وتبلغ نسبة الطرح الإضافية المقررة من أسهم شركة أبو قير للأسمدة 30% على أن يتبقى منها 61% مملوكا للدولة.

كما قررت الحكومة التخلي عن 30% إضافية من حصة المال العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات على أن تحتفظ بنسبة 65% من أسهم الشركة.

ووفقا لبيان الشركة القابضة، فإن الحصة المقرر طرحها من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في البورصة، تنقسم إلى (20% من حصة الشركة القابضة، و10% من حصة هيئة ميناء الإسكندرية).

وهذه الشركات مدرجة بالفعل في البورصة ويجري التداول على أسهمها، وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية منها في السوق، ضمن برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي لطرح مجموعة من الشركات الحكومية والبنوك في البورصة.