أسعار العدس ترتفع مع اقتراب فصل الشتاء

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العدس الأصفر، تشهد في الوقت الحالي ارتفاعا ملحوظا، مع دخول فصل الشتاء بنسب تتراوح بين 5 و7%.

وأضاف الباشا، في تصريحات لمصراوي، أن سعر طن العدس ارتفع بنحو 800 جنيه، وهو ما رفع سعر الجملة في سوق الغلال إلى 10 جنيهات للكيلو مقابل حوالي 9 جنيهات.

وهو ما اتفق معه محمد سليمان، مستورد وتاجر بسوق الغلال، قائلا إن "أسعار العدس ارتفعت بشكل ملحوظ مع قرب فصل الشتاء وزيادة الطلب عليه في ظل قله الوارد منه".

وأوضح الباشا، أن الأسعار كانت تراجعت الفترة الماضية، نتيجة قلة الإقبال على شراء العدس خلال فصل الصيف، الذي أدى إلى انخفاض سعر الكيلو تحت سعر تكلفته.

وتوقع الباشا، أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، متوقعا وصول سعر الكيلو إلى 11 جنيها في سوق الجملة.