جني الأرباح يقود البورصة للهبوط للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.14%

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.14%، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14217 نقطة، وذلك للجلسة الثانية على التوالي.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.63%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب اليوم، صافي بيع بقيمة 92 مليون جنيه، و15 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المسنثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 107 ملايين جنيه.

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور للسمسرة، لمصراوي، إن تراجع البورصة في آخر جلسات الأسبوع يعود إلى جني المستثمرين أرباح البورصة بعد صعود الفترة الماضية، بالإضافة إلى تراجع البورصة الأمريكية بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات أمس.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع أمس الأربعاء، بنسبة 0.8% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14381 نقطة.