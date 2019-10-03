الصناعات المعدنية: خفض سعر الغاز يقلل تكلفة إنتاج طن الحديد 425 جنيها

كتبت- منار الرخ:

قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز على مصانع الحديد يقلل من تكلفة إنتاج الطن بالمصانع المتكاملة بنحو 425 جنيها.

وأضاف الجارحي، في بيان اليوم الخميس، أن استفادة مصانع الدرفلة من هذا القرار محدودة، ولكنه يساعد بشكل كبير على فرص التصدير خاصة وأن الغاز مادة إحراق لمصانع الدرفلة، ومادة خام بالنسبة للمصانع المتكاملة.

وأشار إلى أن "القرار جيد جدا ويساعد المصانع على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية".

وقررت الحكومة خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات، بانخفاض حوالي 21%، وهو القرار الذي جاء بعد مطالب عديدة من شركات الحديد منذ شهور طويلة.

وقالت الحكومة إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

وأكد الجارحي أن هذا القرار سيكون له دور كبير في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البيلت التي لاقت اعتراضا من مصانع الدرفلة على فرص رسوم الحماية على واردات البيلت.