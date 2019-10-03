الإحصاء: ارتفاع عدد المعلمين في المدارس إلى 1.2 مليون معلم عام 2017-2018

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن عدد المدرسين في التعليم قبل الجامعي وصل إلى 1.19 مليون مدرس عـام 2017-2018، مقابل 1.16 مليون مدرس خلال عام 2016-2017، بنسبة زيادة 2.8% من إجمالي عدد المدرسين.

وجاء بيان الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، والذي يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994، وذلك إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمدرس في التنمية.

ويتم الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للمدرس تحت شعار "شباب المعلمين مستقبل المهنة"، وفقا للبيان.

وذكر الجهاز أن عدد المدرسين بالتعليم العام وصل إلى مليون مدرس في العام الدراسي 2017-2018، مقابل 992.8 ألف مدرس في عام 2016-2017.

ووصل عدد المدرسين بالتعليم الأزهري إلى 170.8 ألف مدرس في عام 2017-2018، مقابل 169.1 ألف مدرس في عام 2016-2017.

وسجل عدد المدرسين في التعليم قبل الابتدائي 52.9 ألف مدرس في العام قبل الماضي (منهم 49.9 ألف مدرس بالتعليم العام، و3 آلاف بالتعليم الأزهري) قاموا بالتدريس لعدد 1.4 مليون تلميذ، (منهم 1.3 مليون بالتعليم العام، و75 ألف بالتعليم الأزهري).

ووصل عدد المدرسين في التعليم الابتدائي إلى 512.9 ألف مدرس (منهم 435.9 ألف مدرس بالتعليم العام، و77 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) قاموا بالتدريس لعدد 12.5 مليون تلميذ (منهم 11.6 مليون تلميذ بالتعليم العام، و910.6 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري).

وبلغ عدد المدرسين في التعليم الإعدادي 309 آلاف مدرس (منهم 263.3 ألف مدرس بالتعليم العام، و45.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري)، قاموا بالتدريس لعدد 5.2 مليون تلميذ (منهم 4.8 مليون تلميذ تعليم عام، و386.6 ألف تلميذ تعليم أزهري).

وسجل عدد المدرسين في التعليم الثانوي 150 ألف مدرس (منهم 106.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوي العام، و43.1 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) قاموا بالتدريس لعدد 2.1 مليون تلميذ (منهم 1.7 مليون تلميذ تعليم عام، و373.5 ألف تلميذ تعليم أزهري).

ووصل عدد المدرسين بالتعليم الثانوي الفني إلى 149.8 ألف مدرس في عام 2017-2018، قاموا بالتدريس لعدد 1.9 مليون تلميذ في نفس العام.

كما بلغ عدد المدرسين بمدارس التعليم المجتمعي 8.2 ألف مدرس قاموا بالتدريس لعدد 129 ألف تلميذ، وسجل عدد المدرسين في مدارس التربية الخاصة 9.8 آلاف مدرس قاموا بالتدريس لعدد 38.6 ألف تلميذ.

ووصل عدد المدرسين بالأزهر إلى 2.1 ألف مدرس في عام 2017-2018 قاموا بالتدريس بمدارس القراءات لعدد 14.8 ألف تلميذ أزهري.

ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي إلى 118.7 ألف عضو خلال العام الدراسي 2017-2018، قاموا بالتدريس لعدد 3 ملايين طالب، بمتوسط عضو هيئة تدريس لكل 25 طالبا، مقابل 121 ألف عضو قاموا بالتدريس لعدد 3.03 مليون طالب، بنسبة انخفاض بعدد أعضاء هيئة التدريس قدرها 1.9%.

وسجل عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر إلى 94.2 ألف عضو قاموا بالتدريس لعدد 2.2 مليون طالب خلال عام 2017-2018، بينما قام 9.8 ألف عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة بالتدريس لعدد 170.4 ألف طالب.

وبلغ أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والأكاديميات 11.3 ألف عضو، قاموا بالتدريس لعدد 434.7 ألف طالب، بينما قام 2.9 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية (فوق المتوسطة) الحكومية والخاصة بالتدريس لعدد 132.1 ألف طالب، في عام 2017-2018.

ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة إلى 461 عضوا قاموا بالتدريس لعدد 35.8 ألف طالب.

