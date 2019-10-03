أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمصر.. والجرام يقفز 16 جنيها في يومين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي، 8 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، لتواصل تعويض خسائرها التي حدثت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 8 جنيهات للجرام الواحد، ليصل عيار 21 إلى نحو 680 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقابل 672 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 583 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 777 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5440 جنيها.

ووصلت قيمة الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المحلي إلى نحو 16 جنيها للجرام على مدار اليومين الماضيين، لتسترد جزءا كبيرا من الخسائر التي سجلتها خلال يومي الاثنين والثلاثاء بنحو 21 جنيها للجرام، وذلك بعد عودة الأسعار العالمية للارتفاع.

وأرجع نجيب، ارتفاع الأسعار إلى عودة المسثتمرين لشراء كميات كبيرة من الذهب في الأسواق العالمية، نتج عنها عودة السعر إلى الارتفاع مرة أخرى.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم 3.03 دولار زيادة بنحو 0.2% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1502.48 دولار في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.