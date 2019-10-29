ننشر حصص 4 بنوك مشاركة بتوريق 10 مليارات جنيه لـ"المجتمعات العمرانية"

كتبت- منال المصري:

قال أحمد السرسي نائب مدير عام تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن عملية توريق هيئة المجتمعات العمرانية التي تقترب من 10 مليارات جنيه موزعة بحصص متساوية على 4 بنوك.

وأضاف السرسي، أن هذه الحصص تتراوح بين 2.3 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، و2.3 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي، و2.3 مليار جنيه للعربي الأفريقي، و2.3 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للإعلان عن توقيع عملية توريق بقيمة 500 مليون جنيه لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بحضور مدحت خليل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المجموعة.

وكانت مصادر قالت في تصريحات صحفية، في سبتمبر الماضي، إن هيئة المجتمعات العمرانية تتفاوض مع أربعة بنوك التوريق لاصدار سندات توريق بقيمة تقترب من 10 مليارات جنيه.

وتستخدم الهيئة حصيلة التوريق في تمويل جزء من خطة إنشاء 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وفقًا لتصريحات سابقة من خالد عباس، نائب وزير الإسكان.

وأوضحت مصادر أن الشريحة الأولى تخص محفظة أقساط 3 مشروعات عقارية، تشارك فيها هيئة المجتمعات العمرانية مع مطورين.

وأصدرت المجتمعات العمرانية في عام 2009 سندات توريق بقيمة 9 مليارات جنيه، على عدة مراحل، وشاركت بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولي، وHSBC، في إدارة الطرح، وتولت شركة التعمير للتمويل العقاري، التابعة للهيئة، وبنك التعمير والإسكان عملية الطرح.