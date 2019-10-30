أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية، ثابتا في بنوك الإسكندرية، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنكي البركة، وقناة السويس عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي قرشا واحدا إلى 16.11 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.20 جنيه.