مشتريات محلية وعربية ترفع البورصة 1.1% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.15% إلى مستوى 14465 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب اليوم صافي شراء بقيمة 19مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 15.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 34.5 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن صعود البورصة خلال جلسة اليوم، بسبب اتجاه المستثمرين المصريين للشراء.

وأضاف أن حركة السوق كانت مدعومة خلال جلسة اليوم بارتفاع سهم بنك التجاري الدولي، بالاضافة إلى دعم صعودي كان يقوده سهم سيدي كرير قطاع للبتروكيمويات.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.45% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14301 نقطة.