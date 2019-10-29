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    أسعار الذهب تهبط في مصر.. والجرام يخسر 4 جنيهات

    12:49 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    أسعار الذهب تهبط في مصر.. والجرام يخسر 4 جنيهات

    انخفاض أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق المحلي، بنحو 4 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 671 جنيهًا اليوم، مقابل 675 جنيهًا أمس.

    وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 575 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 775 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5386 جنيها.

    وعالميا، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وحومت حول مستوى 1490 دولارا للأوقية مع صعود الأسهم بفعل إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بينما تلقى المعدن بعض الدعم من الترقب قبيل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

    وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1491.72 دولار للأوقية، بعدما تراجع بنحو 1% في الجلسة السابقة.

    ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1494 دولارا للأوقية، بحسب وكالة انباء رويترز.

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