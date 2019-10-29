نيابة عن السيسي.. وزيرة الاستثمار تشارك بمنتدى "دافوس الصحراء" بالرياض

كتب- مصطفى عيد:

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار "دافوس الصحراء"، بالعاصمة السعودية الرياض، والتي افتتحها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.

وتحدثت الوزيرة فى جلسة تحت اسم "اقتصادها.. تحديات وفرص التحرك نحو قوة عاملة أكثر شمولاً"، بحضور مايكل كوربات، الرئيس التنفيذي لسيتي جروب الأمريكية، ورانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية السعودية.

وأشارت الوزيرة إلى أن النساء يمثلن العمود الفقري للتنمية في الدول النامية، ففي أفريقيا يمثلن نحو 50% من سكان القارة، و49% من سكان مصر، موضحة أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص شهدت زيادة في السنوات الأخيرة، وبلغت نسبة النساء المستفيدات من صناديق ومنح التمويل الأصغر 80% ويتم العمل حاليا على زيادتها.

وقالت الوزيرة إن نسبة مساهمة المرأة في الشركات الناشئة بلغت نحو 20% خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ووظفت هذه الشركات نحو 40% من عدد العاملين من الفتيات.

وذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع ضمن أولوياته تمكين المرأة وخصص 2017 "عاما المرأة"، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة إيجابية من المرأة، ووضع المجلس القومي للمرأة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة لأول مرة في عام 2017، تضمنت أربعة محاور هي التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.

وأضافت الوزيرة أن مصر قامت باستثمارات كبيرة في رأس المال البشري، وسجلت نتائج إيجابية من حيث الحالة الصحية للمرأة ومستويات التعليم، ويوجد في مصر 8 وزيرات في الحكومة الحالية تمثلن نحو 25% من الحكومة، بالإضافة إلى أن 15% من أعضاء مجلس النواب نساء، وهي المشاركة الأعلى للمرأة في البرلمان فى تاريخ مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على فرص متساوية بين الجنسين، كما أن قانون الشركات سمح لصغار المستثمرين بإنشاء أعمالهم الخاصة وستستفيد منه أكثر المرأة لأن أغلب أعمالها صغيرة، كما تم إنشاء مكتب للمرأة لتسهيل أعمالها داخل مركز خدمات المستثمرين.

وأكدت الوزيرة، أنه يتم التأكد من إتاحة فرص متساوية للمرأة في الحق في الحصول على وظيفة، مع التفاوض مع المؤسسات الدولية في تخصيص 50% من المنح لمشروعات المرأة، موضحة أن الحكومة تتأكد من توافر كافة الخدمات للمرأة لتضمن النجاح بين عملها والتزاماتها الأسرية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم العمل خلال العام المقبل على سن العديد من الإصلاحات والتشريعات من أجل زيادة تمكين المرأة خاصة في المجال الاقتصادي، ومن خلال العديد من المبادرات في مجال ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه يتم تقديم أفكار ابتكارية من أجل الوصول إلى كافة المناطق الأكثر احتياجا، والاستفادة من كافة الموارد لدى القطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة، أن النساء فى العالم تحققن أعمالا تصل إلى 13 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 18 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل قيادة النساء النمو في العديد من قطاعات الاقتصاد العالمي، وخاصة عبر الإنترنت مثل التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتعليم.

ويشارك في المنتدى نحو 2000 من المستثمرين، ويتحدث فيه نحو 300 من صناع القرار ورجال الأعمال يمثلون أكثر من 30 دولة، وعشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة.