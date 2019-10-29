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    5 جنيهات تراجعا في المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    10:52 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    5 جنيهات تراجعا في المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 50 و65 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 25 و32 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيها.

    وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها.

    ووصل سعر كيلو السمك الفليه البلطي إلى بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 90 و210 جنيها.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك المكرونة السويسي

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