الذهب يستقر عالميا مع صعود الأسهم والأنظار تتجه لاجتماع المركزي الأمريكي

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ودارت حول مستوى 1490 دولارا للأوقية مع صعود الأسهم الأمريكية والآسيوية، بفعل إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وتلقى المعدن بعض الدعم من الترقب قبيل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1491.72 دولار للأوقية، بعدما تراجع بنحو 1% في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1494 دولارا للأوقية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه يتوقع توقيع جزء كبير من الاتفاق التجاري مع الصين قبل الموعد المحدد.

كما أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه قد يجري تمديد تعليق فرض رسوم جمركية على سلع صينية قيمتها 34 مليار دولار بعد انتهاء المدة في 28 ديسمبر المقبل.

وقفزت بورصة وول ستريت الأمريكية لأعلى مستوى على الإطلاق بعد هذه التصريحات أمس الاثنين، بينما سجلت الأسهم الآسيوية أعلى مستوى خلال ثلاثة شهور في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1798.18 دولار للأوقية وهو ما لا يبعد كثيرا عن مستوى مرتفع قياسي سجله في الجلسة السابقة عند 1808.81 دولار للأوقية بفعل استمرار مخاوف بشأن الإمداد عززت شهية الإقبال على المعدن.