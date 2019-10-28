مسؤول: مصر ستذكر في التاريخ لاستضافة المؤتمر العالمي لاتحاد الاتصالات

شرم الشيخ- محمد علاء الدين:

قال ماريو مايوفيتش مدير مكتب اتصالات الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، إن مصر ستذكر في التاريخ لاستضافة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية هذا العام.

وأضاف مايوفيتش، خلال مؤتمر صحفي، على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن مؤتمر الاتصالات الراديوية في نسخته الحالية هامة للغاية، لأنه يناقش عددا من المعايير والسياسات خاصة بالطيف الترددي، والتي زاد الطلب عليها بفعل زيادة الخدمات المعتمدة على الاتصالات.

وذكر أنه يتم كذلك خلال المؤتمر مناقشة تنسيق الطيف الترددي بين الدول نظرا لكونه مورد هام من الموارد الاستراتيجية.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عقد المؤتمر في مصر كان بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016، وهي الدعوة التي قبلها الاتحاد الدولي للاتصالات رغم تلقيه دعاوى مماثلة من دول أخرى، ولكن لم يتم قبولها، وهو ما يعكس أهمية مصر.

وذكر هولين زاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، خلال المؤتمر الصحفي، أن الحدث سيناقش عددا من الأمور التقنية مثل الطيف الراديوي، والجيل الخامس وتطبيقاته، وكذلك السياسات والمعايير التكنولوجية.

وأضاف أن هذا المؤتمر شهد أكبر عدد من المشاركين من الخبراء مقارنة بالمؤتمرات السابقة للاتحاد الدولي للاتصالات.

وأوضح أن الحكومة المصرية والرئيس السيسي وفروا أجواء آمنة للسياح، وأعادوا الاستقرار للمصريين، وهو ما شجع الاتحاد على عقد المؤتمر في مصر، رغم عدم إقامته في دولة خارج دولة المقر منذ أكثر من 20 عاما.