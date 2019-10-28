ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث زادت بنحو جنيه واحد فقط، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 675 جنيها مقابل 674 جنيها أمس.

وأضاف أن عيار 18 سجل نحو 579 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 771 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5400 جنيها.

وعالميا، استقر الذهب دون تغيير يُذكر تقريبا، اليوم الاثنين، بعد أن سجل قفزة بنحو 1% في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

بينما يكبح إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1504.42 دولار للأوقية.