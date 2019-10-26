بعد عودته للارتفاع أمس.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، بعدما ارتفعت خلال تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن عيار 21 سجل اليوم 674 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 577.7 جنيه، وعيار 24 إلى 770 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5392 جنيها.

وعالميا، قفز سعر الذهب حوالي 1% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الجمعة، إذ اتجه المستثمرون للمعدن في ظل المخاوف حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقلق المتزايد من تباطؤ اقتصادي عالمي، بينما بلغ البلاديوم ذروته على الإطلاق بدعم من نقص في إمدادات المعدن الذي يستخدم في تحفيز التفاعلات الكيماوية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1511.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1051 بتوقيت جرينتش، وصعد المعدن نحو 1.5% هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة رويترز.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1514.40 دولار للأوقية.