زيادة الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم والبصل والكوسة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار الجوافة والخيار البلدي، بسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات بزيادة 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 2.75 و 4.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 2 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

رمان بين 3 و6 جنيهات.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.