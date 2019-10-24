ماذا تعرف عن المنطقة الصناعية الروسية في مصر؟

القاهرة – مصراوي:

أبدت 26 شركة روسية رغبتها في الاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية المزمتع إنشاؤها في مصر، بحسب بيانات وزارة الصناعة المصرية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال افتتاح القمة الروسية الأفريقية، إن هذه المنطقة ستزيد عدد الشركات الروسية العاملة في مصر، ما يساهم في زيادة التعاون المشترك بين البلدين.

ويرصد الفيدوجرافيك التالي أبرز المعلومات عن المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وحجم الاستثمارات المتوقعة بها.