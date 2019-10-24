ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس
10:30 ص الخميس 24 أكتوبر 2019
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.04% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14132 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1%
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.53% إلى مستوى 14126 نقطة.
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