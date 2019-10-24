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    ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

    10:30 ص الخميس 24 أكتوبر 2019
    ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

    وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.04% مع نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14132 نقطة.

    كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1%

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.53% إلى مستوى 14126 نقطة.

    البورصة مؤشرات البورصة الاسهم والسندات

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