صندوق التمويل العقاري: إعلان تفاصيل مبادرة المركزي لمتوسطي الدخل الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

قالت مي عبد الحميد رئيسة صندوق التمويل العقاري، إن لجنة البنك المركزي المشكلة لإعداد مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ستجتمع الشهر المقبل لإقرار المبادرة والإعلان عن تفاصيلها.

وكان البنك المركزي أعلن في يونيو الماضي عن مبادرة لتمويل متوسطي الدخل بشريحة 50 مليار جنيه، وشكل لجنة من المصرفيين والمطورين لإعداد قواعد المبادرة.

وأشارت مي عبد الحميد، ردا على سؤال لمصراوي، إلى أن اللجنة تجتمع كل أسبوعين، وتم الاتفاق مع بعض البنوك للمشاركة في المبادرة، وسيتم إقرار المبادرة في الاجتماع المقبل.

وذكرت مي أن شركات التمويل العقاري سيكون لها دور في تمويل المبادرة بعد الاتفاق مع البنك المركزي.

وكان مصدرين من المركزي قالا لمصراوي، في وقت سابق، إن الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ستكون 10% متناقصة، بناءً على طلب المطورين، ومن المنتظر أن تتراوح سعر الوحدة بين مليون جنيه و3 ملايين جنيه.